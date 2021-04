La angustia de Mirtha Legrand, a un año de la muerte de su hermana "Goldy".

El 1º de mayo de 2020 fue uno de los peores días de la vida de Mirtha Legrand. Encerrada en su casa y sin trabajar, a raíz de la pandemia, su hija -Marcela Tinayre- y sus nietos -Juana y Nacho Viale- le dieron una noticia difícil de digerir: "Goldy", su hermana gemela, con quien había hablado por teléfono unos horas antes, había muerto. Y para colmo, tampoco pudo despedirla debido a las medidas sanitarias que regían en ese momento. En la víspera del primer aniversario sin Silvia Legrand, la diva manifestó su angustia en diálogo con la periodista Pía Shaw.

"No hago más que pensar en mi adorada 'Goldy'. Estoy en un sector de mi casa donde ella se sentaba siempre. Sé lo que es la vida pero no puedo olvida a Marcela en mi cuarto acompañada por Nacho y Juana entrando y diciendo ‘mamá, se murió tía Goldy’. Creí morir”, manifestó la conductora, que el 23 de febrero cumplió 94 años. Y agregó: "La estoy llorando y nunca la voy a olvidar". Además, contó que tenía pensado publicar un texto para recordar a su hermana en la sección fúnebre La Nación, pero que no podrá ser publicado el 1º porque es el Día del Trabajador, y pidió que los medios no la contacten, para transitar el día con tranquilidad.

“Me acuerdo perfecto el día que acá, en el programa, Marcela contó cómo le tuvo que dar la noticia a su madre. Recordemos el contexto: plena pandemia, distancia, no poder tocarse. Y me acuerdo que Marcela contó que se abrazaron y lloró arrodillada", recordó Ángel De Brito en "Los ángeles de la mañana".

Noticias relacionadas

"HERMANA QUERIDA, te fuiste sorpresivamente. No olvidaré tu ternura, cariño y sabiduría. Desde el cielo seguirás con tu amor incondicional hacia todos nosotros. Hermana, como te voy a extrañar, hoy no tengo consuelo", fue el mensaje que publicó Mirtha en sus redes para despedir a Silvia. Las gemelas Legrand crecieron en Villa Cañás, Santa Fe, y desde pequeñas supieron que querían ser artistas. Hicieron su debut en la pantalla grande junto a Niní Marshall en "Hay que educar a Niní" y se consagraron como actrices en "Soñar no cuesta nada".

Pero luego a diferencia de "Chiquita", cuando formó su familia junto a Eduardo Lópina decidió retirarse de los medios para dedicarse exclusivamente al cuidado de sus hijas, Gloria y Mónica. "'Goldy', para los que no saben fue publica durante muchos años y después ella se retiró de la vida pública, no le gustaba hacer fotografías ir a lugares propios y donde haya prensa. Ella tenía grandes amigos, básicamente los de mi abuela, de la familia y era un excelente ser humano. La vamos a extrañar", dijo Juanita en el homenaje que hizo en los programas de Mirtha tras el fallecimiento de su tía abuela.