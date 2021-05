Santiago Igon, diputado del Frente de Todos.

El diputado nacional del Frente de Todos Santiago Igon de tan sólo 43 años recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra coronavirus el pasado 17 de febrero en el Hospital Zonal de Esquel, en Chubut, tras registrarse como "personal de salud", de acuerdo a una denuncia judicial en su contra.

El caso, que ocurrió 24 horas antes de que estallara el escándalo por el "vacunatorio VIP" del Ministerio de Salud, es investigado por la Justicia Federal, tras una denuncia realizada por el médico Fernando Urbano, quien preside la Fundación FUSSO.

La presentación fue ante el Procurador General de Chubut, el 10 de marzo pasado, y luego la causa recayó en el juzgado federal de Esquel.

Noticias relacionadas

"Es indignante observar a este funcionario que asume su posición como un privilegio de casta que lo eleva por encima de los ciudadanos que él está representando", recrimina la denuncia.

"Yo me podría haber vacunado cuando se vacunaron distintos referentes de la provincia. En ese momento había una discusión (sobre la vacuna). Yo decidí que no. Me anoté como cualquier hijo de vecino. Nos dimos la primera dosis hace una semana", había dicho Igon en una entrevista radical de fines de febrero. No obstante, para esas fechas todavía no se había completado la vacunación a residentes en geriátricos y trabajadores de la salud. Pero el diputado oficialista justificaba haber recibido la vacuna en base a su condición de paciente de riesgo, por padecer "afecciones de salud importantes, con temas coronarios y de diabetes muy importante".

Igon nació en la ciudad de Mercedes, al igual que el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y se radicó en la Patagonia hace más de una década.

El referente kirchnerista encabezó la lista de diputados de Chubut en 2015 y 2019, y ahora quiere ser candidato a senador nacional.