Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, NA.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ratificó que "la presencialidad" en las escuelas "es esencial", por lo que "lo último que deben cerrarse son las aulas", y sostuvo que "en materia de política educativa la Ciudad es autónoma para definir la modalidad del sistema", por lo que esperan un fallo favorable de la Corte Suprema.

"En la Ciudad seguimos creyendo que la presencialidad es esencial y que es posible porque los protocolos garantizan que las aulas sean seguras para chicos y para docentes. En el nivel secundario pasamos a una modalidad bimodal, unos días presencial y otros virtual, para ayudar a bajar la circulación de la gente en torno a las escuelas", indicó Acuña en declaraciones televisivas.

En tanto, aclaró que "la educación de los más chicos sigue siendo presencial como sigue siendo desde el 17 de febrero". Asimismo, subrayó que desde el Gobierno porteño están "esperando la resolución de la Corte Suprema porque está en juego algo muy importante que es la autonomía de la Ciudad". "Estamos esperando que ratifiquen lo que dice la Constitución: que en materia de política educativa la Ciudad es autónoma para definir las modalidades del sistema", señaló.

A través del Decreto 155, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establece la continuidad de las clases presenciales para nivel inicial, incluyendo jardín maternal, nivel primario y la modalidad especial, en todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Decreto 155, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establece la continuidad de las clases presenciales by Diario 26 on Scribd

La ministra porteña consideró que "las aulas tienen que ser lo último que se cierre" ya que "hay medidas anteriores que se tienen que tomar para bajar la curva de contagios". "Tomamos medidas de restricción que nos duelen porque dañan la economía, pero también lo estamos haciendo para cuidar la educación. Solamente a algunas provincias decidieron sacarnos la autonomía de tomar las decisiones sobre cómo cuidar a nuestra gente", expresó.

También afirmó que se había "llegado a un acuerdo con el Gobierno nacional y los docentes en que lo último que había que cerrar eran las escuelas" porque existe "la evidencia de que es posible dar clases presenciales".

"Este año no podemos cometer el mismo error del año pasado. Si el problema es la circulación, trabajemos para mejorar la circulación, pero no restrinjamos el derecho a la educación después de un año sin clases", concluyó.