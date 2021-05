Edith Hermida y Cinthia Fernández

Pese al enojo de Cinthia Fernández, Ángel de Brito aceptó que Edith Hermida ocupe una silla en LAM.

Todo empezó cuando Edith dijo que le gustaría formar parte del programa y ser una "angelita" aunque sea por unos días.

La integrante de Bendita expresó en diálogo con Mitre Live: “Los Ángeles de la Mañana me encanta, sería una angelita por una semana, una angelita invitada, no sé si me invitarían".

"Ángel de Brito hace la diferencia, él dice que lo critico, uno puede criticar el manejo, pero lo que creció como conductor y cómo mueve a las angelitas, cómo mueve los hilos, es el titiritero", agregó.

En ese marco y sobre cuáles son las panelistas que le caen bien, Edith amplió: “Pía Shaw me encanta, Yanina tiene que quedarse porque sino con quién voy a pelear, Taboada me encanta, Mariana Brey me encanta".

"La sacaría a Cinthia Fernández, por una semana nada más y después volvés", dijo entre risas. Pero Cinthia no dejó pasar el comentario y utilizó su cuenta de Twitter para contestar: "Naaa, seguí participando, brillosa!!".

Pese al descargo, de Brito aseguró que le gustaría tenerla en su programa durante una semana: “Estás invitada SOLO UNA SEMANA, si Beto Casella te presta. Bienvenida a #LAM", expresó.

En tanto, Casella aceptó el pedido y añadió: "Les usamos tantos informes que tenemos que darle a la Chiru y plata encima!!".