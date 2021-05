IMÁGENES SENSIBLES. El estallido del misil en Tel Aviv. Foto: captura de video.

Israel vive horas de angustia y desesperación, luego de los violentos ataques perpetrados por el grupo terrorista Hamas, que lanzó una lluvia de al menos 130 misiles contra Tel Aviv y otras zonas cercanas. Las escenas son dramáticas, e Israel se ve sometido a permanentes ataques desde el otro lado de la frontera.

Con este marco, es que este martes quedó dramáticamente registrado en video el desastre provocado por uno de los cohetes explosivos lanzados por Hamas. El blanco elegido para el ataque fue un micro en la ciudad de Holon, cercana a Tel Aviv, arrojando el lamentable saldo de al menos seis personas gravemente heridas.

El ataque masivo de Hamas se daba este martes por segundo día seguido y sin cesar contra Israel.

Un video captado por un transeúnte, da cuenta de la violencia del ataque cometido, cuando el misil impacta de lleno contra el autobús que terminó completamente destrozado.

También se ha confirmado oficialmente la muerte de una mujer en Rishon Leziyon, otro barrio de Tel Aviv, cuando otro misil impactó en un edificio residencial; en tanto que otras cuatro personas fueron heridas en Givatayim. Hamas ha informado que disparó un total de 130 cohetes contra Tel Aviv.

El lanzamiento de misiles de Hamas se da como respuesta al previo ataque aéreo lanzado por Israel en su contra.

IMÁGENES SENSIBLES. Así cayó el misil en las calles de Israel. Video: Twitter.