Ataques en Franja de Gaza. Foto: Reuters.

Decenas de personas muertas del lado palestino, entre ellos niños, era el saldo de las hostilidades entre Israel y el grupo armado Hamas, que reivindicó ataques con cohetes.

Por su parte, Israel confirmó que dos de sus nacionales murieron tras ser alcanzados por los artefactos, según números que ofrecía el sitio France24.com.

La violencia pasó a ser con ataques aéreos luego de tres días de enfrentamientos entre manifestantes palestinos y fuerzas israelíes en Jerusalén Este por un nuevo intento de desalojos de familias palestinas en una ciudad que ambas partes reclaman como propia.

El conflicto palestino-israelí, de larga data, vive uno de sus peores estallidos de los últimos años.

Los hechos más graves se produjeron luego de que el grupo Hamas confirmara que lanzó cohetes contra Israel, lo que activó las sirenas de advertencia en Jerusalén y cerca de la frontera con Gaza.

Noticias relacionadas

Esos cohetes, según Israel, mataron a dos ciudadanos israelíes. Se trató de una aparente respuesta del grupo militante a los más de 300 palestinos que han resultado heridos en los enfrentamientos con las fuerzas israelíes frente a la mezquita de Al-Aqsa, donde protestan contra un nuevo intento de desalojo de familias palestinas en Jerusalén Este.

Por su parte, el Ejército israelí reconoció que lanzó ataques aéreos en represalia hacia Gaza, aunque aseguró que se trató de una operación selectiva contra blancos del movimiento islamista y que no puede "asegurar que todas las muertes fueran producto de estos" ataques. La acción de Hamas se produjo luego de que terminara un ultimátum que el grupo dio a Israel para que retirara sus tropas de dos convulsos puntos en Jerusalén Este.

Los choques entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes se recrudecieron durante el fin de semana ante un nuevo intento del Gobierno de Benjamin Netanyahu de desalojar familias palestinas de la zona en disputa. El fallo de una corte este año que respaldaba la construcción de nuevos asentamientos judíos desató la ira de los palestinos y la audiencia del Tribunal Supremo de Israel programada para este lunes con el fin de escuchar las apelaciones fue finalmente pospuesta debido a los choques violentos.

La situación que se vive en la zona llamó la atención de líderes mundiales, al tiempo que en algunos países se produjeron manifestaciones en contra de la actuación del Ejército israelí.

El jefe de la diplomacia jordana, Ayman Safadi, cuyo país firmó un tratado de paz con Israel y además mantiene un papel en la custodia del templo de Al-Aqsa (conocido por los musulmanes como Al-Haram al-Sharif), informó que el enfoque de su nación "en este momento es asegurar que la escalada se detenga y para que eso suceda, todas las medidas ilegales y provocadoras contra los pueblos de Sheikh Jarrah o en términos de violaciones en al-Haram deben detenerse".

Por su parte, un comunicado emitido por la oficina del portavoz del jefe de Política Exterior de la Unión Europea (cargo que ejerce el español Josep Borrell) calificó como "inaceptable" el lanzamiento de cohetes desde Gaza contra la población de Israel y llamó a que "debe detenerse de inmediato".

"El lanzamiento de cohetes desde Gaza contra la población civil en Israel es totalmente inaceptable y alimenta una dinámica creciente (...) El aumento significativo de la violencia en la ocupada Cisjordania, incluso en Jerusalén Oriental, así como en Gaza y sus alrededores, debe detenerse de inmediato", señaló parte del texto. El documento también hizo referencia a la "responsabilidad de actuar contra los extremistas" y el respeto "pleno del statu quo de los lugares sagrados".

"Reiteramos nuestro llamado a todas las partes para que participen en los esfuerzos de reducción de la escalada. Debe evitarse con carácter prioritario que se produzcan más bajas civiles", agregó el texto. En América Latina, el Gobierno mexicano, mediante su cancillería, expresó "consternación" por lo ocurrido. "El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresa consternación por los recientes acontecimientos en Jerusalén Oriental y por posibles nuevos desalojos de familias palestinas en Sheikh Jarrah y Silwan", se leyó en un mensaje publicado en la red social Twitter.

Your browser does not support the video element.

Enfrentamiento entre Israel y Palestina. Canal 26.

En Ankara, capital de Turquía, decenas de personas se movilizaron para protestar en las inmediaciones de la embajada de Israel. Escenas similares se vieron en la ciudad de Estambul donde los manifestantes se trasladaron a la sede del consulado israelí. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, conversó sobre la situación con el rey Abdullah de Jordania, el emir kuwaití, Sheikh Nawaf al- Ahmad al-Sabah, el presidente palestino Mahmoud Abbas y el líder de Hamas, Ismail Haniyeh.

Erdogan, en sus palabras con el presidente palestino, calificó los ataques de "Israel en Jerusalén como terrorismo" y condenó "enérgicamente la crueldad infligida a los palestinos a través de los ataques de dañan, no sólo la conciencia de los musulmanes, sino a toda la humanidad". En Rabat, capital de Marruecos, también se desarrollaron manifestaciones en contra de Israel. Esta acción, convocada por el Grupo de Acción Nacional para Palestina, permitió la participación de activistas políticos y defensores de los derechos humanos quienes aprovecharon la tribuna para denunciar los crímenes "sionistas contra el pueblo palestino y los lugares sagrados islámicos".