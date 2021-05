Horacio Rodríguez Larreta con anuncios para la Ciudad, foto captura

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó esta noche que las clases presenciales se suspenderán la semana próxima, tal como dispuso el Gobierno Nacional en medio de las medidas para intentar bajar los casos de Covid-19.



"Durante la semana que viene con los feriados (de lunes y martes) estamos hablando de tres días hábiles, por eso, miércoles, jueves y viernes de la semana que viene los chicos no van a tener clases. Pero como para nosotros cada día cuenta se van a recuperar en diciembre", resaltó Rodríguez Larreta.



Además, detalló que desde el 31 de mayo se retoman las clases presenciales y expresó: "Las clases van a ser lo primero que vamos a retomar".



"Para mí también es muy difícil tomar este tipo de medidas, pero estamos convencidos de que es lo que hay que hacer", subrayó el mandatario porteño en conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios.



"Los próximos quince días van a ser fundamentales porque tenemos comprometidas de parte del Gobierno Nacional 350.000 vacunas que nos van a permitir vacunar a todas las personas de riesgo", enfatizó Rodríguez Larreta.

Las restricciones que se implementarán hasta el 30 de mayo:

-Estarán prohibidos los encuentros sociales, tanto en espacios abiertos como cerrados y en cualquier ámbito.

-El transporte público sigue siendo exclusivo para los trabajadores de tareas esenciales. Sólo se permite la circulación para actividades de cercanía como ir a la farmacia, a comprar algo a un comercio.

-Se cerrarán con un vallado 71 accesos y egresos a la Ciudad, sobre un total de 127. Los habilitados quedan para quienes tengan permisos que serán requeridos por la Policía de la Ciudad y las Fuerzas Federales.

-Los comercios esenciales van a seguir abiertos con los protocolos vigentes.

-Los comercios no esenciales pueden trabajar, pero de la puerta hacia afuera.

-Los locales gastronómicos podrán trabajar en la modalidad de delivery o retiro en el local, y de la puerta para afuera.

-En el caso de la construcción y la industria, van a estar limitadas de acuerdo a lo establecido por el DNU del Gobierno nacional.

-Van a cerrar los clubes y no estarán habilitadas las ceremonias religiosas.

-En las plazas y parques, los patios de juegos van a permanecer cerrados y sólo van a poder practicarse deportes individuales. Allí tampoco están permitidos los encuentros sociales.