Siguen las demoras en accesos. Foto: captura Canal 26.

En el tercer y último día hábil del confinamiento estricto que dispuso el Gobierno nacional, las demoras en los accesos a la ciudad de Buenos Aires se repetían con caos vehicular para intentar pasar los controles dispuestos, entre otros, en avenida Lugones, puente Pueyrredón y las autopistas Perito Moreno y Ricchieri, a la altura del Mercado Central.

Pasadas las 7:00 empezaron a cargarse los accesos habilitados, una escena que ya se había repetido tanto el miércoles como el jueves, luego de los feriados de principio de semana que bajaron el caudal vehicular.

Lo cierto es que, según reportaban aquellas personas retenidas en el caos de tránsito, se demoraba entre 60 y 90 minutos en poder llegar a los controles, donde los efectivos de seguridad certifican que puedan circular en ésta fase 1 del confinamiento por la pandemia de coronavirus.

De hecho, en el peaje de Parque Avellaneda, en el empalme de la autopista Perito Moreno con la 25 de Mayo, hacia el centro porteño, se liberaba de manera intermitente el control para evitar que las filas de vehículos se aumenten.

Las nuevas medidas establecidas por el Gobierno nacional indicaron que solo pueden circular quienes cuenten con permiso debido a que el objetivo es reducir la circulación por el aumento de casos de coronavirus registrado en las últimas semanas.

Ante esta situación se reforzaron los controles con personal de la fuerzas de seguridad de la Nación, porteñas y bonaerenses, que realiza operativos conjuntos.