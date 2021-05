Sergio "Kun" Agüero, con la camiseta del club catalán. Foto: NA.

El delantero argentino Sergio "Kun" Agüero dijo que "es una buena decisión" haber firmado con el Barcelona de España al considerar que "es el mejor equipo del mundo" y dijo que quiere "ayudar al equipo a conseguir cosas".

"Sabemos todos lo que el Barcelona es el mejor equipo del mundo, por eso creo que es una buena decisión estar acá y para ayudar al equipo a conseguir cosas", reveló el futbolista en diálogo con el sitio oficial de la entidad catalana. Asimismo Agüero indicó: "Es un paso más en mi carrera. Estoy muy contento y ojalá que pueda aportar mucho para el club. Voy a intentar jugar, ayudar lo que más pueda y hacer lo mejor para el equipo para llegar al final de temporada con cosas importantes".

"Quiero mandarle un abrazo enorme a todos. Espero que puedan disfrutar de mi juego. Me han visto con otra camiseta, ahora me toca estar con esta camiseta y como siempre intentaré dar lo mejor", aseveró. Luego manifestó: "Cuando llegué a Europa con 18 años el Atlético de Madrid me recibió y fue un aprendizaje porque el club me ayudó mucho. Después fui al City, todos saben lo que es la Premier, he cambiado bastante mi forma de jugar en diferentes puestos, pero ya tengo un puesto concreto. Vengo a aportar toda esa experiencia que tuve".

Agüero se realizó este lunes un chequeo médico en Barcelona y, antes de viajar a la Argentina para sumarse a la Selección, será oficializado como nuevo jugador del conjunto catalán, en una ceremonia que compartirá con el presidente Joan Laporta, que espera que su fichaje empuje de la renovación de su amigo Lionel Messi.

La bienvenida oficial fue a través de un tuit de la cuenta del Barcelona, donde se lo ve a Agüero con su habitual gesto con la mano derecha y la ciudad deportiva del club de fondo. Agüero arribó el domingo por la noche a la ciudad española y, antes del mediodía europeo, dejó el hotel de la Ciudad Condal para dirigirse a un centro médico, donde se sometió a un seguimiento de rutina su rodilla izquierda, de la que fue operado hace justo un año por el doctor Ramon Cugat.

También sirvió para realizar los exámenes médicos previos a firmar su contrato con el Barcelona, ya que terminó de ajustar los detalles de su contrato por dos años, oficializado este mismo lunes por la tarde como refuerzo, en una ceremonia en el estadio "Camp Nou" de la que participará el presidente Joan Laporta. Laporta, que ganó las elecciones del club culé en diciembre pasado tras la renuncia de Josep María Bartomeu, aspira a que el fichaje del "Kun", uno de los mejores amigos de Messi, sirva para empujar la renovación del rosarino, de 34 años, cuyo vínculo vence el 30 de junio.

Incluso, el delantero surgido de Independiente aprovechará su presencia este lunes en Barcelona, para dar el visto bueno junto a su novia Sofía Calzetti a la casa que le reservaron en la zona del Garraf. Según medios españoles, el "Kun" y su representante le habían dado dos semanas de plazo al club catalán para responder a sus pedidos, porque tenían en lista de espera a otros equipos de la Premier League y la Juventus de Italia luego de su salida del Manchester City.

Tras su visita relámpago a Barcelona, Agüero llegará este martes a la concentración de la Selección argentina en el predio de Ezeiza, donde está descartado para el duelo de éste jueves ante Chile en Santiago del Estero debido a los pasos sanitarios que debe cumplir, mientras que sí estará a disposición para el próximo martes a Colombia en Barranquilla.

Así habló Agüero tras calzarse la camiseta del Barcelona: