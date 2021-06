Sergio Agüero y su padre, Leonel del Castillo

El padre de Sergio "Kun" Agüero, Leonel del Castillo, cargó contra el entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, al afirmar que "nunca quiso" al delantero porque el DT "quiere ser el protagonista de todos los equipos".

"No le creo a Guardiola. Nunca lo quiso, él quiere ser el protagonista de todos los equipos", disparó en declaraciones radiales.

En ese sentido, agregó: "Dice que es irremplazable y no lo tiene en el plantel. Son cosas de Guardiola, es un gran técnico, pero de un día para el otro te cambia los jugadores, te cambia el medio, nunca sabés si sos titular o no".

El "Kun" finalizó su contrato con el equipo inglés y acordó su incorporación con el Barcelona, donde ya firmó su nuevo vínculo antes de sumarse a la concentración de la Selección argentina en Ezeiza.

"Hay alguien que dice que no estás para seguir en el club y no te queda otra que cambiar. Él estuvo hasta lo último viendo si renovaba con el City, pero no se pudo. No quisieron", señaló el padre del atacante.

A su vez, se mostró pesimista respecto a un posible retiro del delantero en Independiente, institución en la que realizó las Divisiones Inferiores.

"Yo no quiero hablar mal de Independiente, pero no lo trataron bien, ni a mí, que no me dejaron entrar más al predio, ni a los hermanos, que los marginaron y no los dejaron jugar ni en Reserva", cerró del Castillo.