Gino Rennie, internado en terapia intensiva con coronavirus.

Gino Renni pasó su cumpleaños número 78 internado en el Instituto del Diagnóstico ya que se complicó su cuadro de coronavirus. El actor ya tiene las dos dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus pero cuando pensaba que le iban a dar el alta médica, fue trasladado a la terapia intensiva del sanatorio de Recoleta.

“Al final el alta no, al contrario, me pasaron a terapia intensiva para tener más control, ahí voy a estar monitoreado, dicen que es para mejor, así que lamentablemente el alta no...Espero zafar de esta”, confirmó el actor.

“Me llamaron de MasterChef Celebrity, pero después el mismo canal fue cambiando de opinión, a medida que la pandemia se puso más grave. Entiendo que tomen sus recaudos. Yo también me quedé en casa, aunque salía a hacer las compras, pagar las cuentas. De pronto te dicen que sos de riesgo y tenés que cuidarte”, había confirmado meses atrás.

El miércoles por la tarde, el propio actor había dialogado con los colegas y había reconocido que, si bien tenía una leve mejoría, la fiebre no le bajaba. Esto habría sido uno de los motivos centrales para que los especialistas decidieran hacer el cambio a terapia.