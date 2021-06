Los gestos de los compañeros de Eriksen, REUTERS.

El danés Christian Eriksen, quien el sábado sufrió aparentemente un paro cardiaco durante el partido de la Eurocopa ante Finlandia, no sufría patologías previas, confirmó el que fuera su médico en el Tottenham, el doctor Sanjay Sharma, quien considera que su carrera futbolística posiblemente ha terminado.

El jugador cayó desplomado durante el minuto 43 del partido en el Parken Stadion. Entró en paro cardíaco y fue atendido en el césped por los médicos del estadio, que intentaron reanimarlo durante casi 15 minutos. Finalmente, fue estabilizado y trasladado a un hospital, donde se mantiene estable y consciente.

El Dr. Sharma, quien trabajó con Eriksen durante la estancia del danés en el Tottenham (2013-2020) y que confirmó que no tenía patologías previas, considera que el hecho de que el futbolista esté consciente es "una muy buena señal". "Estoy muy contento. El hecho de que esté estable y despierto dice que su perspectiva va a ser muy buena", apuntó.

Noticias relacionadas

El doctor, que cree que las altas temperaturas o una afección no identificada pueden haber sido la causa del incidente, aseguró que los organismos de fútbol y los médicos probablemente sean "muy estrictos" en cuanto a permitir que Eriksen vuelva a jugar.

"No sé si volverá a jugar al fútbol. Con franqueza, murió (este sábado), aunque fuese por unos minutos, pero murió. Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo; en el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto", concluyó Sharma.