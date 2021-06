Caja de envíos de Mercado Libre.

El e-commerce en Argentina durante el año pasado rompió todos los récords. En 2020, se sumaron 1.284.960 nuevos compradores online, quienes colaboraron en el crecimiento de un 84% en las ventas por internet desde el inicio de la pandemia.

Mercado Libre, la plataforma e-commerce más grande de Argentina se expande a pasos exponencialmente en América Latina, tuvo su mejor año de ventas con el valor de la empresa casi triplicándose en el 2020 gracias a los nuevos hábitos de consumo surgidos ante la cuarentena.

Según la CACE, el principal obstáculo a la hora de volcarse al comercio online es la imposibilidad de que el comprador vea el producto antes de adquirirlo, seguido de cerca por los altos costos de envío, el punto que más resaltaron los compradores que llegaron con la pandemia.

Noticias relacionadas

Los 74 millones de usuarios latinoamericanos informados por Mercado Libre en su reporte del cuatro trimestre del 2020 compraron 229.4 millones de productos en el mismo período, de los cuales 214 millones fueron entregados mediante Mercado Envíos, el servicio interno de la empresa que asegura facilitar el transporte y la entrega de las mercancías. Con ello, cada vez más usuarios denuncian en redes sociales estafas en los envíos, los pagos o las soluciones que ofrece la empresa.

El problema se da a la hora de realizar devoluciones de dinero: desde productos que se cobran, pero nunca llegan hasta cobros realizados por Mercado Libre por objetos que nunca fueron adquiridos.

La cuestión principal frente a esto es la demora con que la empresa se maneja para devolver el dinero correspondiente y la cantidad de veces que los usuarios deben reclamar para ser tomados en serio.

Por ejemplo, el usuario de Twitter @martinperalta87 denunció esta semana a la empresa por una notebook que, según él, le "robó Mercado Envíos" pero que sí fue debitada de su cuenta bancaria. La sección de reclamos del sitio web indicaba que para el 3 junio la cuestión ya iba a estar resulta, mientras que a día de hoy Martín sigue sin obtener respuesta.

Martin, hola. Para verificar lo sucedido, te pedimos que nos respondas indicando el apodo de tu cuenta. Podés verlo desde: Mi cuenta > Mis datos > Usuario o desde la app en ≡ > Mi cuenta > Mis datos > Usuario. Además, envianos el número de pago al que hacés referencia. — Mercado Libre Ayuda (@ML_Ayuda) May 31, 2021

Otra usuaria de la red social del pajarito denunció problemas con la billetera virtual de Galperin: Mercado Pago. "ML (Mercado Libre) me robó $390 que me enviaron a mi cuenta de MP (Mercado Pago) y no quieren devolverlo, primero me dijeron que hoy se acreditaba y hoy me dicen que ya se acreditó el día que reclamé", público Débora.

Nunca tuve la plata acreditada y me dicen que yo ya la retire 😡🤬 #mercadolibreestafa #mercadolibre — Débora💋 (@SrtaRidiculaok) June 11, 2021

Una queja usual entre los usuarios es la relación entre el precio del producto y el costo de envío, la cual muchas veces no se condice debido a que Mercado Libre establece una tarifa estándar que ronda los $ 500 para el AMBA.

Lindo robo el de @Mercadolibre. Pense que eran una empresa seria, de las pocas que quedan, pero me equivoque. Ya no se puede confiar en nadie en este país. Segunda vez que en lugar de mandarme lo que compre, me mandan una linda sorpresa: UNA PIEDRA! pic.twitter.com/JGEvnGv0HT — Agustin Newell (@agusnewell) June 6, 2021

Finalmente, una cuestión menos habitual pero más llamativa es el arribo de productos que no se condicen para nada con lo pedido o incluso por su intercambio por objetos como ladrillos o piedras, algo que suele llamar la atención en redes sociales por lo curioso del hecho.