Bitcoin. Foto: Reuters.

Por @lobodeldolar

El Bitcoin para sorpresa de algunos, dio un rebote alcista y vuelve a ser noticia pese a todas los golpes que viene sufriendo estas últimas semanas.

Recordemos que China quiere prohibir las criptomonedas, al igual que Holanda y otros países acusando que son fuente de lavado e impresión de dinero.

Sin ir mas lejos, la semana pasada arrestaron a más de 1.000 personas relacionadas al lavado de activos con criptomonedas en China.

Para los que ya estamos en este mundo hace mas tiempo, conocemos bien como funcionan las noticias y Bitcoin;

Generalmente antes de los bull run todo parece perfecto y muchos expertos debaten si llegará a 100.000 o 200.000 antes de fin de año, por alguna onda que inventan, o empiezan a hacer la matemática de la escasez de Bitcoins en el mundo...

Pero cuando se produce la liquidación, por los ciclos de mercados que ya expliqué en notas anteriores, la catarata de noticias negativas parecen hasta sincronizadas, mientras los grandes capitales, están terminando de vender sus posiciones.

Si no quiere leer la nota, la respuesta directa sobre lo que hará Bitcoin es "NO"; Por ahora es simplemente un rebote.

Debería hacer una ruptura de la zona de 45 o 46 mil dolares, y aguantar unos días o semanas arriba para confirmar que no sea un BULLTRAP. Caso contrario, no hay demanda real.

La semana pasada comentaba en mi comunidad, que me extrañaba todavía no había ocurrido un rebote alcista mas importante en Bitcoin que podría llegar tranquilamente a los 45.000 usd; y que este escenario era esperable, hecho el cuál no confirma ningún "to the moon".-

Recordar siempre que, muy pocas personas tienen la mayoría de Bitcoins y que Bitcoin controla todo el criptomercado; Por este motivo considero que si bien, el dinero blockchain es el futuro, este mercado, a pesar de sus años, es bastante inmaduro y poco fiable para las personas que analizan riesgos antes de tomar decisiones financieras.