A un mes de su regreso a la televisión, Marcelo Tinelli todavía le está buscando la vuelta a "ShowMatch" para que pueda dar una pelea más pareja por el rating con Telefe, ya que la novela turca "Doctor Milagro" suele duplicar sus niveles de audiencia. Uno de los puntos flojos de su ciclo fue, sin dudas, no dejar que el público elija quién sigue y quién se va en la competencia. Por eso, el conductor anunció que al menos por un ritmo vuelve el voto telefónico y según los resultados que obtenga, verá si continúa de manera indefinida. Y otro punto a mejorar es la participación del jurado.

A diferencia de las ediciones del "Bailando" y "Cantando", este año el "Cabezón" renovó la mitad del estrado. Mantuvo a Ángel De Brito y a Carolina "Pampita" Ardohain y sumó a Jimena Barón y Hernán Piquín, pero todavía no lograron lo impacto que estaban esperando. Por eso, en el próximo ritmo, que será el "baile del caño", Guillermina Valdés, que ya estuvo durante la primera ronda como reemplazo de Ángel, ocupará una quinta silla. "¿Vuelve Guille?", le preguntó uno de sus seguidores al conductor, quien respondió: "Vuelve como quinto jurado. Se la extraña a Guille, totalmente".

La modelo, actriz y empresaria tuvo una participación fuerte en su breve paso por el programa, ya que no solo aportó calma y dulzura en sus devoluciones, sino que no le temió a trenzarse en fuertes idas y vueltas mediáticos con sus compañeros. De hecho, quedó claro que con Pampita no tiene muy buena relación. Y aunque parecía que era la indicada para relevar a la conductora de "Pampita Online" cuando se tome su licencia por maternidad, cuando nazca su quinta hija, parece que la producción ya pensó en otra figura para tomar su lugar.

En los últimos días comenzaron a circular rumores que aseguran que Marcelo no está conforme con el desempeño de Piquín y que buscaría reemplazarlo por Nacha Guevara, quien ha sido parte de su programa durante varios años. Sin embargo, el bailarín negó su salida del programa. "No chicos. Esto es un show y yo he hablado con los chicos de la producción, tanto con Fede (Hoppe) como con 'El Chato' (Pablo Prada), que me quedara tranquilo, que eso es noticia falsa. Por lo menos la noticia falsa de que me sacan a mí para poner a otro", manifestó en una entrevista con "Los ángeles de la mañana". Y semanas atrás, en diálogo con "Pasa Montagna", en Radio Rivadavia, reconoció que todavía está buscando "su lugar" en el show, razón por la que está atento a lo que el público espera de él y va cambiando su personaje según las sugerencias de sus seguidores.

Entonces, ¿qué pasaría con Nacha? La reconocida artista podría ocupar la silla de Ardohain las próximas semanas. En teoría, la modelo tiene pensado no tomarse más de dos semanas de licencia, ya que espera que su beba la acompañe en todos sus compromisos y hasta contó que, de ser necesario, amamantará a su hija en vivo.

Por otra parte, se incorporarán cinco nuevas parejas al certamen, pero todavía se desconoce quiénes las integran. Por lo pronto, se sabe que en caso de que Alexander Caniggia sea una de las nuevas figuras, Pampita no quiere seguir en el jurado. "No tengo la necesidad de compartir un espacio con alguien que se refiere así a las mujeres", manifestó, en referencia al agresivo mensaje que el mediático le dedicó en las redes sociales.

En conclusión, en estas últimas semanas Tinelli se planteó distintas posibilidades para repuntar su programa, que por primera vez sale al aire de lunes a viernes a las 21:00 en la pantalla de eltrece. Más adelante, no se descarta que haya un ajuste en el horario a partir del estreno de "La 1-5/18", la nueva tira diaria de Polka.