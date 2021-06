Sospechoso por el crimen de una mujer en Villa Luzuriaga

El hombre que mató a golpes a una mujer delante de su hijo de 5 años en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, ya fue identificado y la Policía lo busca intensamente.

Según confirmaron fuentes policiales, se trata de Juan Leonardo Doval, de 41 años, quien vive en La Matanza y al que su propia hermana reconoció por los videos difundidos en los medios de comunicación.

Tras hacer la denuncia, la hermana de Doval contó que él estuvo 17 años preso por una causa de violación.

La Policía allanó su vivienda y halló en un balde un barbijo con mancha hemática y con escudo del club River Plate similar al que se ve en el video.

También secuestró un cuchillo tipo tramontina, un pantalón de tela color beige, y gasas con manchas hemáticas.

En tanto, los investigadores aguardan el resultado de la operación de autopsia para certificar las causas de la muerte y si Gloria Domínguez Zimmerman, de 29 años, fue víctima de abuso sexual.

Según había contado la cuñada de la víctima, quien atendía un maxikiosco en la zona en la que fue asesinada, el autor del crimen es "un cliente que le ofreció venderle una cosa para hacer panchos".

La mujer dijo además, en declaraciones a la prensa, que el pequeño, llamado Brian, "vio todo lo que pasó".

Una cámara de seguridad registró a Gloria y a su hijo caminando junto al sospechoso.

En tanto, otro testigo señaló que junto a un compañero con el que salían del trabajo, cerca de las 18:30, vieron al niño llorando tras la reja de una obra en construcción abandonada.

"Lloraba mucho y nos dijo que un señor lo encerró ahí y mató a golpes a la mamá. Decidimos llevarlo a una GNC y llamamos a la Policía. No paró de llorar el nene hasta que un señor le regaló un paquete de garrapiñadas", explicó.

El crimen se produjo este lunes en Remedios de Escalada y Camino de Cintura, en el partido de La Matanza.

Al llegar a lugar, los móviles de la Policía Bonaerense se encontraron con el menor y dos personas, quienes fueron tomadas de testigos para ingresar a una obra en construcción señalada por el pequeño donde adentro de la misma se encontraba sin vida una mujer semidesnuda y con fuertes golpes en la cabeza.

Si bien por el momento no se había establecido la causa del crimen, todo indica que se habría registrado en el marco de un ataque sexual.

En el hecho tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del fiscal Gastón Dupla.