Un coche bomba explotó este martes en las instalaciones de la Trigésima Brigada del Ejército colombiano, ubicada en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, informó el presidente Iván Duque.

El mandatario dio instrucciones al ministro de Defensa, Diego Molano, para que viaje de inmediato a Cúcuta "ante la explosión de un vehículo al interior de la Brigada 30 del Ejército".

La explosión, que se vio desde barrios vecinos, afectó algunas instalaciones de la Trigésima Brigada, especialmente un área de oficinas que, según algunos militares, estaban vacías ya que parte del personal de la brigada, adscrita a la Segunda División del Ejército, está en cuarentena por coronavirus.

Bomberos de Cúcuta y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, así como de la Policía Metropolitana llegaron al lugar para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades cerraron la calle que conduce hacia el batallón, mientras que varios helicópteros sobrevolaban la zona.

Hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el atentado. El 17 de enero de 2019 la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hizo explotar un carro bomba en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander de Bogotá, en el que murieron 22 cadetes, entre ellos una ecuatoriana, y otras 67 personas resultaron heridas.

"Ante la explosión de un vehículo al interior de la Brigada 30 del Ejército, en la ciudad de Cúcuta, he dado instrucciones al ministro de Defensa, Diego Molano, para que se dirija a la ciudad y adelante las investigaciones que permitan esclarecer esta lamentable situación", escribió el presidente Duque en su perfil de Twitter.