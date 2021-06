Desaparición de Guadalupe Lucero: su padre confirmó que habrá una "recompensa" por "datos certeros"

Eric Lucero manifestó que aún no se sabe quién va a poner la recompensa, tras lo cual dijo: "No hay datos certeros acerca de Guadalupe y para eso es la recompensa porque sino estamos en la incertidumbre. La idea es tener esos datos para llegar hasta Guadalupe". La niña de 5 años de edad está desaparecida en la provincia de San Luis desde el pasado lunes y no hay rastros de su paradero.