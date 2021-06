Búsqueda de Guadalupe, desaparecida en San Luis, foto Agencia de Noticias San Luis.

Nuevos allanamientos se realizaban en las casas de los vecinos de Guadalupe Lucero, la nena de cinco años que permanece desaparecida desde el pasado lunes en la ciudad de San Luis, mientras que también hay operativos en zonas aledañas al lugar.

Al cumplirse seis días de la desaparición de la pequeña, las autoridades llevaban a cabo los mencionados procedimientos para dar con el paradero de la menor. Según se informó, efectivos de la División de Homicidios se encuentra realizando operativos en las casas que se encuentran en la cuadra donde desapareció Guadalupe y también se haría uno en la vivienda de la tía de la nena, lugar en el cual desapareció la niña.

El sábado la mamá de Guadalupe, Yamila Cialone, volvió a pedir por la aparición de su hija, quien fue vista por última vez el lunes pasado cerca de las 19.30 en el barrio 544 Viviendas. Cialone concurrió al Poder Judicial porque el Juez de Instrucción Penal N°2, Ariel Parrillis, quien tiene a su cargo la causa, dispuso realizar Cámara Gesell a los niños que estuvieron con Guadalupe el día de su desaparición.

A la salida de Tribunales, realizó un pedido desesperado: "Que me la devuelvan, Guada tiene que estar conmigo. Que la dejen en algún lugar público, pero quiero a mi hija conmigo". "Sólo me queda confiar en la Policía", señaló, tras lo cual dijo que prefiere mantenerse al margen de las hipótesis que hay en torno a la investigación al indicar: "Me concentro en mi hija y tengo un chico de 9 años y tengo que contenerlo y estar con él".