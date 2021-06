Facundo Manes, renovación en la Unión Cívica Radical. Foto: NA.

El ex ministro de Gobierno bonaerense Joaquín de la Torre avaló la candidatura en Provincia de Buenos Aires de Facundo Manes al señalar que "la gente está esperando caras nuevas" que aporten "frescura" a la política, al tiempo que cuestionó al PRO por utilizar estas elecciones como un "adelantamiento de la interna" por el liderazgo en Juntos por el Cambio de cara al 2023.

"La gente está esperando caras nuevas, personas que le puedan aportar desde la vida social y civil una gran frescura. La gente está viendo que la política se encierra en la política y eso la aleja de la población. Manes es una persona talentosa", afirmó sobre el neurocientífico de la UCR, quien sacudió el tablero político de la oposición bonaerense con su posible candidatura. En favor de Manes o de alguna otra figura que podría aparecer en Juntos por el Cambio sin tanto cartel, argumentó que en la vereda de enfrente el kirchnerismo está pensando en postular candidatas como Fernanda Raverta, Luana Vonovich o Victoria Tolosa Paz, quienes "tampoco son conocidas por la inmensa cantidad de gente".

"Son conocidas dentro de los círculos pequeños de la política y de la comunicación de la política. (En el Frente de Todos) están pensando en una cara fresca", indicó en declaraciones a "Lado P", el programa que conducen Eduardo Paladini y Elizabeth Peger por Radio Rivadavia. En otro orden, cuestionó que las candidaturas bonaerenses de Juntos por el Cambio se estén discutiendo "fuera de la provincia de Buenos Aires" y que "se desconozca el trabajo que hizo la mesa (bonaerense de JxC) durante este último año y medio.

"Si tenés un órgano de la coalición que trabaja y se junta y está presente y ha mantenido la unidad durante todo este tiempo, no podés desconocerlo y mandar mensajes por los diarios que se juntan en tal lugar fulano y mengano para tomar decisiones sobre la provincia de Buenos Aires", criticó. En este sentido, confesó que "no tiene en claro donde se definen las candidaturas" y puso reparos a la idea de que "se incorporen candidatos que no son de la provincia de Buenos Aires.

Sin hacer nombres, la referencia parecía dirigida al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por patrocinar la candidatura de su vicejefe, Diego Santilli, para encabezar la lista en la provincia. "Hay un proceso de adelantamiento de las internas para las elecciones del 2023. Una discusión por los liderazgos. Pero las elecciones (de este año) son distintas, los tiempos hay que llevarlos de a poco. Esta elección tiene que ver con ver de qué manera se frena al kirchnerismo hacia adelante y no la instalación de candidatos que no tienen nada que ver con el territorio", reflexionó.

El ex intendente de San Miguel lamentó que se "priorizan las instalaciones de candidatos pensando en el 2023 más que pensar como se trabaja de forma conjunta para ganarle al kirchnerismo". Por otra parte, De la Torre se mostró favorable a la idea de ampliar la coalición opositora a través de alianzas electorales con José Luis Espert y Margarita Stolbizer.

"No creo que haya una necesidad de un purismo. Lo que está en juego es mucho más importante que posiciones doctrinarias sobre algún tema en particular", justificó.

Y puso un ejemplo cercano para fundamentar su postura: "Enrique Cardoso y Lula (da Silva) se están juntando porque creen que lo pero que le puede pasar a Brasil es la continuidad de (Jair) Bolsonaro". Sobre Mauricio Macri, dijo que en su condición de ex presidente le gustaría que desempeñara un "rol distinto" como "consejero" y no como candidato, aunque aclaró que no hay que "tirar personas por la ventana".

Reunión de Manes con referentes de la UCR. Foto: NA.

De la Torre también se sentó posición sobre el rol de la ex gobernadora María Eugenia Vidal en esta coyuntura electoral: "Ella puede ser candidata o no serlo. Su rol en la provincia sí es importante para la coalición. Si ella toma la decisión de ser candidata en la Ciudad o de abocarse a la Ciudad, claramente el rol importante lo deja de cumplir". También opinó sobre la eventual candidatura de Florencio Randazzo en la provincia y cómo podría repercutir en las elecciones.

"Lo que JxC tiene que hacer es trabajar para consolidar su coalición en la provincia. La presencia de terceras fuerzas a veces ayudan y a veces no ayudan. Lo que creo que no tiene que pasar es que el peronismo vaya con una sola oferta porque en este caso a posibilidad de cualquier otra boleta de ganar es escasa", reconoció. En este sentido, defendió a Vidal de los cuestionamientos que le hacen otros sectores de la coalición opositora debido a la derrota electoral con Axel Kicillof: "En 2015 ella sacó 37.6 y ganó, y fue la heroína y mujer maravillosa. En 2019 sacó 38, es decir, sacó más. Sin embargo, perdió por una diferencia importante y pareció que hizo la peor elección de su vida".

"Cuando uno mira los números objetivos, eso no pasó. Los votos no gorilas tuvieron una sola oferta y por eso ganó", analizó sobre la unidad del peronismo, la clave del éxito del Frente de Todos en 2019.