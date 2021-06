Yamila, madre de Guadalupe Lucero.

Este lunes sigue adelante la búsqueda desesperada de la pequeña Guadalupe Lucero, de 5 años de edad, desaparecida en en San Luis hace ya una semana. Se realizan intensos y nuevos rastrillajes, y mientras tanto su madre -Yamila- habló y aportó detalles de la investigación.

Dijo la mujer ante la prensa: “Estoy esperando. Teniendo fe de que ella vuelva. Yo conozco a mi hija y ella no se va a ir. No se iba con nadie”.

También la madre de la niña que es intensamente buscada contó sobre el momento en que la prima de Guadalupe volvió y dijo que la niña ya no estaba. “Mi hija no aparece y mañana se cumple una semana. No se la tragó la tierra así como así”, lamentó.

También comentó respecto de us entorno y el de la familia e su ex pareja Eric Lucero, padre de Guadalupe, y aseguró: “No tengo contacto con nadie. Mi círculo es muy pequeño. Ni siquiera publico fotos en Facebook”.

Yamila admitió además que desconoce lo que ha manifestado su ex marido. “La buscamos en el momento, dimos aviso a la Policía en el momento, que no tardó nada en llegar a casa”.

Este lunes se redoblaban los esfuerzos para dar con el paradero de la menor desaparecida.