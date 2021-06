Ángel Di María, Reuters.

Ángel Di María volvió a la titularidad en el seleccionado argentino con una muy buena actuación en la victoria por 1 a 0 sobre Paraguay por Copa América, en Brasilia, formando un trío ofensivo como antes con Lionel Messi y Sergio Aguero, y al término del encuentro remarcó que esta noche volvió a "demostrar" que está "para jugar".





"Estoy feliz y contento porque hicimos un partido espectacular, ya que había muchos chicos que venían jugando poco. Pero siempre quisimos llevar el partido para nuestro lado. Y el gol del ´Papu' (Alejandro) Gómez fue muy bueno, mejor que mi asistencia", juzgó "Fideo" ante la transmisión oficial del encuentro disputado en el estadio Mané Garrincha.





"Pero aunque hoy jugué de entrada y no lo venía haciendo, mi cara nunca cambió cuando no entraba, ya que cada vez que me dieron la oportunidad de estar demostré que puedo hacerlo. Y hoy lo hice", refrendó.





Y sobre el futuro en el torneo en el que hoy lograron clasificar anticipadamente a los cuartos de final, Di María repitió impresiones vertidas con posterioridad al anterior partido en que Argentina le ganó por 1 a 0 también a Uruguay. "Brasil está ganando los partidos más fácil que nosotros", admitió.





Por su parte el mencionado "Papu" Gómez, autor del gol de la victoria argentina, reconoció estar "muy contento porque estaba esperando este momento. Estoy súper feliz por esta oportunidad. En el gol me acordé de mi familia y del sacrificio que hice para estar acá. Pero la asistencia de Di María fue buenísima", reconoció.





Y coincidiendo con su asistidor, quien hoy iba a jugar en lugar de Messi y finalmente terminó haciéndolo a su lado, destacó también que esta "victoria da mucha confianza para lo que viene".

Y a propósito de jugadores que tienen poca acción en esta selección de Lionel Scaloni, uno de ellos es Germán Pezzella, el zaguero central que por ese hecho apuntó sus impresiones hacia lo grupal por encima de lo individual.





"Somos un grupo amplio y el técnico sabe que todos estamos para responder. Acá hay 28 jugadores en condiciones de jugar", avisó.





"Y todos debemos tener la cabeza tranquila, porque nos criticaron en los partidos anteriores y sin embargo se ve que el equipo va creciendo", manifestó finalmente en defensa de un grupo que parece unirse hacia dentro, con un técnico que también intenta mantener a todos conformes, más allá de si lo logra o no.