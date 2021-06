Gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial 1986

Cuando el reloj marcó las 16.09, entre tantos ingleses desparramados en el campo de juego, Diego Maradona convirtió en el estadio Azteca de México el "Gol del Siglo" que lo erigió como nuevo rey del fútbol y levantó a todo un pueblo.





35 años después, ya sin Maradona en este mundo y a la hora exacta, el grito de gol salió desde cada rincón del país, como si Diego, el "genio del fútbol mundial" según relató Víctor Hugo Morales, hubiese arrancado por la derecha marcado por dos ingleses, dejando el tendal y con su genialidad hubiese finalizado, en una corrida memorable, la jugada de todos los tiempos en 2021.





Los y las argentinas salieron y se unieron para celebrar ese "Gol del Siglo"; fueron "un puño apretado gritando por Argentina". A grito pelado desde el balcón o la ventana; a bocinazo limpio desde el auto, el camión, el colectivo o el taxi. Y cada uno recordó dónde estaba exactamente ese 22 de junio de 1986.





Se gritó por Argentina, por el Diego en su primera ausencia en este tipo de aniversarios y por las Islas Malvinas. Mucha emoción y connotaciones en tan pocos segundos.

Your browser does not support the video element.



Con cada sonido, un barrilete cósmico imaginario se alimentó y cruzó el cielo hasta perderse entre las nubes.





A las 16.09, los partidos en curso, en distintas partes del planeta, se detuvieron solo para aplaudir la obra de arte de Diego, la segunda de ese día inolvidable en el Azteca porque en esa misma jornada fue el maestro del engaño con el gol de la "Mano de Dios".

Noticias relacionadas





El barrio de La Paternal fue uno de los epicentros de la celebración. El estadio de Argentinos Juniors, denominado simplemente Diego Armando Maradona, su cuna futbolística, revivió aquella gesta bajo una demostración multimedia memorable.





Y lo mismo sucedió en la Bombonera, escenario de tantas jornadas que "Pelusa" hizo inolvidables.