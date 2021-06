Metallica

“1 álbum. 12 canciones. 53 artistas. Posibilidades ilimitadas”. Así anunciaba Metallica el lanzamiento del nuevo álbum junto con la lista de los cantantes incluidos. La nueva edición del disco negro viene acompañada de una particularidad: la unión de múltiples ritmos, desde reggaeton hasta electrónica, y la presencia de diferentes generaciones y culturas musicales compactadas en un tributo discográfico.

Una docena de canciones protagonizadas por la mítica banda, también pasarán por la voz de Miley Cyrus, J Balvin, Mon Laferte, Ha*Ash, Elton John y José Madero, entre muchos otros invitados.

El 12 de agosto de 1991 nació el álbum "Metallica", más conocido como "The Black Album", quinto disco de estudio que le sacó brillo al grupo. De rápida proliferación, con miles de copias vendidas en la primera semana, fue un hito para una década que recién comenzaba. Significó un boom en el heavy metal plagando canciones como “Enter Sandman” y “Nothing Else Matters” en miles de radios y reproductores, seduciendo nuevamente a la audiencia para alcanzar así la cima del éxito. Con el pasar de los años, el álbum recolectó 16 platinos, premios Grammy, Billboard Music Awards y Bammies.

La sorpresiva noticia ya tiene fecha para hacer la cuenta regresiva. El 12 de septiembre será la presentación que aún tiene algunas incógnitas a revelar el mismo día del estreno pero que mantiene al público expectante. Serán dos lanzamientos que incluyen la versión original de Metallica y la remasterización realizada por los 53 artistas.

El homenaje va a estar disponible en las diversas plataformas digitales y formatos de archivos. Cabe destacar que todos los ingresos recaudados se destinarán a All Within My Hand Foundation y otras 50 organizaciones de beneficencia a fin de brindar una mano económica.

Treinta años después volverá a sonar “Nothing Else Matters” al estilo de Miley Cyrus, Elton Jonh, Yo Yo Ma, Robert Trujillo y Chad Smith al igual que “Enter Sandman” con Juanes.