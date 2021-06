Guadalupe Lucero

El padre de Guadalupe, la niña desaparecida hace 9 días en San Luis, difundió un video de su hija para que las personas puedan reconocer sus gestos y voz.





Eric Lucero difundió un video de un minuto catorce segundos, en donde se ve a Guadalupe acostada en una cama con un cachorro, manteniendo un diálogo con su padre.





De esta forma, la familia pidió la máxima difusión del video para que las personas puedan reconocer todos sus gestos y el tono de su voz.

Por otro lado, Héctor Zabala, abogado del padre de Guadalupe, pidió al juez de la causa, Ariel Parrillis, autorización para incorporar en los rastrillajes equipos especiales provenientes de Mendoza y San Juan con canes adiestrados para distintas tipo de búsqueda de personas.





"La idea es colaborar, sumar más equipo, estamos conformes con lo que se está haciendo", expresó el profesional.





También destacó que los primeros rastrillajes, si son autorizados por el magistrado, se realizarán en el lugar donde desapareció Guadalupe y luego se sumarian a los equipos que ya se encuentran trabajando.

En el día de la fecha, los rastrillajes se localizan en el Dique de Cruz de Piedra, a 14 kilómetros de la capital puntana, hasta el momento sin resultados.