Un edificio de doce pisos ubicado en el condado Miami-Dade, en el sur de la ciudad estadounidense de Miami en Florida, se derrumbó parcialmente y como consecuencia del mismo al menos una mujer falleció y nueve personas sufrieron heridas de diversa consideración. También hay varios desaparecidos, entre ellos cuatro argentinos.

El hecho se registró en el edificio ubicado sobre la avenida Collins 8777, en la comunidad de Surfside, Florida, que se encuentra cerca de Miami Beach.

Desde un inicio, y en medio de la confusión reinante, cobró cuerpo la versión de un posible atentado terrorista.

Esto se da pese a que la Policía del Condado de Miami Dade descartó que el derrumbe del condominio Champlain Towers en Surfside, Miami, se haya tratado de un hecho de esas características.

Sin embargo, hay indicios que hacen pensar lo contrario.

La versión se basa en que la zona donde ocurrió el derrumbe es habitada por la comunidad judía y la imagen del siniestro parece similar a las de las explosiones que producen los atentados dinamiteros.

Una mujer que trabaja en los Estados Unidos, fue consultada sobre la posibilidad de un atentado y respondió: "Yo no sé si es un atentado o no lo es. Eso lo vamos a saber con el tiempo".

"Parecía algo del 11-S", comentó otro vecino, al recordar los violentos y letales ataques terroristas en la historia de Estados Unidos.

"No puedo expresarlo con palabras, pareció el golpe de una bomba. Literalmente se derrumbó, como un panqueque hacia abajo, y hay una increíble pila de escombros", sostuvo otro testigo.

Las imágenes en video captadas, dan muestra de la similitud del derrumbe con una implosión "controlada".