Entrevista a la tía de Guadalupe.

A poco de cumplirse los 14 días de la desaparición de Guadalupe Lucero, la nena de 5 años que estaba jugando en la calle con amigos en un barrio de San Luis, una de sus tías brindó un testimonio exclusivo para Canal 26.

Tania reiteró que "no hay nada aún" y que "es una vergüenza que un chico no pueda salir a jugar a la calle y que nadie haya visto nada".

En diálogo con Eduardo Abellar Nazar, reclamó: "¿Dónde está la protección a los niños? Ni siquiera hay una cámara que pudiera aportar algún granito de arena porque es muy claro que sola no se fue. Es una nena que tiene 5 años, no puede hacer daño a nadie".

"¿Por qué se la llevaron a ella? ¿Por qué separarla así de su familia? No tiene a nadie de su familia con ella y la policía no tiene ningún rastro porque no hay nadie", expresó.



"Podría estar en cualquier lado si se fue por la ruta y tampoco hay una cámara ahí. Por eso vuelve tantas veces al mismo lugar y es como que empezaran de 0 otra vez. Sigan buscando, sigan difundiendo porque alguien la tiene que ver. Es desesperante no saber dónde está, también sabemos que hay gente que tiene miedo pero cualquier dato comuníquense al 134 para ayudar a encontrarla", cerró.

CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN

Dos nuevos fiscales se sumaron al trabajo de investigación por la búsqueda de Guadalupe Lucero, la niña de 5 años que desapareció hace doce días en la zona sur de la ciudad de San Luis, mientas continuarán este sábado los rastrillajes en diferentes puntos de la provincia y se evalúan nuevos allanamientos.





Virginia Palacios Gonella y Esteban Roche son los fiscales que actuarán junto a la fiscal originaria de la investigación, María del Valle Durán, y a los jueces Ariel Parrillis en lo Penal y Daniela Benenatti, titular del juzgado de Niñez y Adolescencia.





Las medidas dispuestas descartan por el momento que la causa se traslade al fuero federal como consideran los abogados defensores de los padres de Guadalupe, Héctor Zavala y Santiago Olivera Aguirre, ya que ellos presumen que se puede estar ante un caso de trata de personas.





Durante la noche de ayer y las primeras horas de esta madrugada se realizaron excavaciones en terrenos cercanos a la casa del barrio 544 Viviendas, en cuya vereda fue vista por última vez Guadalupe el pasado 14 de junio cuando jugaba con otros niños mientras se festejaba en la vivienda el cumpleaños de su tía, pero los resultados fueron negativos.