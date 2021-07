Lionel Messi, Reuters.

Argentina dio un paso importante en su sueño de Copa América donde se impuso 3 a 0 ante Ecuador. Con un Lionel Messi brillante, el conjunto de Lionel Scaloni avanzó a semifinales.

Si bien el capitán rosarino erró un mano a mano increíble en el primer tiempo, tuvo intervenciones cruciales para darle el triunfo a la Selección local. En el primer tiempo asistió a Rodrigo De Paul para el 1-0 y en el segundo tiempo hizo lo mismo para Lautaro Martínez.

Al final del partido, cerca de los 90, marcó un verdadero golazo de tiro libre para sellar el encuentro en goleada.

Noticias relacionadas

El próximo rival de Argentina será Colombia el martes 6 de julio a las 22:00. Los de Messi busca una nueva final.

MIRÁ LOS GOLES DE ARGENTINA (GENTILEZA TV PÚBLICA):

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.