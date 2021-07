Derrumbe en Miami, EFE.

Un cuerpo más fue extraído este lunes de los escombros en el lugar donde se erigía el edificio Champlain Towers South en Surfside (Miami-Dade), que este domingo fue totalmente derruido, con lo cual son 28 los fallecidos en el derrumbe ocurrido hace doce días.







La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, informó de que ahora quedan 117 personas sin localizar y 191 localizadas con vida después del derrumbe del 24 de junio.







De las 28 víctimas mortales, 26 han sido identificadas. Las últimas son el matrimonio formado por Ingrid Ainsworth, de 66 años, y Tzvi Ainsworth, de 68, que habían vivido 20 años en Australia.







Levine Cava se refirió a la dificultades añadidas que la lluvia y los rayos estaban creando hoy para los rescatistas que reanudaron sus tareas, interrumpidas el domingo por la demolición de la parte del edificio que no cayó con el derrumbe.







La demolición se hizo por razones de seguridad pues existía el riesgo de que la estructura de 12 pisos cayera a causa de las lluvias y vientos de la tormenta tropical Elsa, que se espera que llegue este martes a los Cayos de Florida y luego suba por la costa oeste del estado hasta el extremo noroccidental..







Miami-Dade no está en la trayectoria pronosticada, pero la inestabilidad meteorológica creada por Elsa, que este lunes tocó tierra en Cuba, se siente ya en esta parte de Florida.







La alcaldesa indicó que, tras la demolición, los rescatistas han podido buscar por primera vez toda el área que ocupaba el edificio, que se construyó en 1981 y tenía problemas estructurales por lo menos desde 2018.







Las causas del derrumbe aun no han sido determinadas, pero hay varias investigaciones en marcha.







También hay varias demandas presentadas ante la justicia por personas que reclaman compensaciones por daños a la comunidad de vecinos.