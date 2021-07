Ángel Di María, Argentina vs Brasil, Copa América, Reuters.

La Selección argentina juega ante Brasil en el Maracaná para definir el campeón de la Copa América, con varios cambios en el equipo titular, para así cortar una sequía de 28 años sin títulos.

El gol de Di María llegó a los 21 minutos, de emboquillada por encima del cuerpo de Ederson, tras un perfecto pase de Rodrigo De Paul y un yerro del defensor Renan Lodi.



El encuentro es controlado por el árbitro uruguayo Esteban Ostojich, quien tiene como asistentes a sus compatriotas Carlos Barreiro y Martín Soppi, y el también charrúa Andrés Cunha en el VAR.

ASÍ FUE EL 1 A 0 (GENTILEZA TV PÚBLICA)

