Desnudaron a delincuente que robó un celular en Villa Celina

Un joven acusado de robarle el celular a una joven en la localidad de Villa Celina fue atrapado por los vecinos, que lo desnudaron y entregaron a la policía.





El hecho ocurrió en la intersección de las calles Olavarría y Los Cedros, de la mencionada localidad, cuando un delincuente le robó el teléfono celular a una joven.





Al arribar al lugar, personal de la comisaría 7ma. de Villa Celina halló al señalado ladrón, identificado por los voceros como Ángel Nicolás Fleitas (19), en manos de los vecinos, que lo habían retenido y desnudado.

Your browser does not support the video element.



La secuencia del episodio quedó registrada en un video difundido por las redes sociales, en el que se ve cuando una mujer policía llega al lugar y pone a resguardo al sospechoso hasta que llegan sus compañeros y lo trasladan a la seccional local.





La fiscal Gabriela Soggio, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de La Matanza, avaló las actuaciones policiales y caratuló al hecho como “robo simple”.

Noticias relacionadas