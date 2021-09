Mateo, Ciro y Thiago Messi

Mateo, Ciro y Thiago fueron los protagonistas de una nueva historia de Instagram de Lionel Messi que causó furor en las redes sociales y es tendencia.

El deportista subió a su cuenta oficial un video de sus hijos bailando al ritmo de Bizzarap, un famoso músico que, en las imágenes, se lo ve haciendo de las suyas con la camiseta número 30 de Leo en el PSG.

Mateo, enloquecido por el ritmo, arma pogo y va contra su hermano mayor, Thiago. No te lo pierdas:

