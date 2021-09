Aníbal Fernández y Fernanda Vallejos

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández repudió los dichos de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos contra el presidente Alberto Fernández en un audio que se filtró a la prensa y le remarcó que que "la política se hace de cara al pueblo".

En el mensaje de audio que se hizo público, Vallejos calificó al Presidente de "enfermo" y "okupa", al tiempo que sostuvo que está "de prestado" en la Casa Rosada y rodeado por "inútiles", lo que agregó más tensión a la crisis desatada en la coalición de gobierno.

La política se hace de cara al pueblo que nos elige. El peronismo es garantía de ello. Repudio los dichos de la Diputada Vallejos respecto del Presidente Alberto Fernández y de cualquiera de los compañeros.

Eso no se hace Señora.

El último miércoles Fernández concurrió a la Casa Rosada para mantener un encuentro con el Presidente y algunos de sus funcionarios, en medio de la pelea que se desató en el Frente de Todos por las renuncias presentadas por los ministros más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

