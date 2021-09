Foto NA.

Se hizo desear. Parecía que iba a llegar a la pantalla de eltrece en junio, luego en julio, pero finalmente La 1-5/18 debutó el lunes 20 de septiembre a las 22 y tuvo un gran desempeño en la pelea por el rating. Protagonizada por Agustina Cherri, Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe, Lali González, Leticia Brédice y un gran elenco, la nueva novela de Polka alcanzó picos de 16 puntos.

No la tuvo fácil de entrada, ya que frente a Doctor Milagro, el taque de las novelas turcas de Telefe, no pudo imponerse pero sí acortó la brecha entre ambos canales, algo que ShowMatch no había podido lograr. Pero cuando se enfrentó a Bake Off pudo marcar varios puntos de diferencia y llegó a liderar la franja, dejándole un piso importante al programa de Marcelo Tinelli, que no mantuvo las mediciones.

Más allá de los números, que representan una bocanada de aire fresco para Adrián Suar luego de un año y medio complicado, el estreno generó todo tipo de repercusiones en las redes. Hubo mucha gente que se mostró entusiasmada por el regreso de la ficción nacional y por un proyecto que le da trabajo a tantas personas, pero la trama disparó muchas controversias, algo que había pasado meses antes ante el primer tráiler, que fue criticado por la forma en la que retrata la vida en un barrio carenciado.

Las críticas volvieron a repetirse con el primer capítulo, sobre todo por cómo están caracterizados los personajes y cómo hablan. Cabe señalar que la historia transcurre en el barrio 1-5/18, que fue bautizado como "La Peñaloza", donde conviven personas de distintos orígenes y realidades, y un grupo de mujeres, encabezado por Lola (Agustina Cherri) busca cambiar la realidad de los vecinos y terminar con el narcotráfico. La serie busca abarcar distintas problemáticas sociales, entrecruzando a múltiples personajes y, como siempre, dejándole un lugar importante a las historias de amor.

Algunos detalles no lograron convencer al público de las redes. Sin ir más lejos, #LaUno se convirtió en tendencia y trajo consigo cientos de memes en relación al argumento y a las actuaciones de algunos de los actores, sobre todo Esteban Lamothe, quien le da vida al padre Lorenzo, un cura villero que llega al barrio para hacer su trabajo social. Pero luego de un gran comienzo, habrá que ver cómo sigue la primera semana.

Nadie:

El director de #LaUno :

"Yo creo que se cómo hablan en las villas argentinas" pic.twitter.com/ULQ4VKQ0qd — I V A N N 🔟 (@ivannd10) September 21, 2021

Agustina cherri comiéndose las S de vez en cuando para que no nos olvidemos que es de la villa jajjajajajj #LaUno pic.twitter.com/pVOYokHWG8 — Seba (@Sebaaah95) September 21, 2021

Lamothe cuando vio que se incendiaba el depósito #LaUno pic.twitter.com/YB4D91Egkb — 𝑴𝒂𝒕𝒊 ⚡ (@Utepilstero) September 21, 2021

