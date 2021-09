Elisa Carrió y Aníbal Fernández. Fotos: NA.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, iniciaron una nueva ronda de cruces luego del desembarco del oriundo de Quilmes en el Gabinete del presidente Alberto Fernández. El flamante titular de la cartera de Seguridad expresó que Carrió “es una señora sucia en todo sentido”, al hacer referencia a una frase suya de tiempo atrás, cuando había dicho que la ex legisladora estaba "más sucia que una papa".

“Esta mujer, ¿por qué me viene a buscar a mí? Y bueno, mientras yo estaba en un lugar de sombra no molestaba a nadie, no le parecía importante u oportuno buscar pegarme en los tobillos”, resaltó Fernández. Antes, la líder de la Coalición Cívica había señalado: “Lo de Aníbal Fernández es como la vuelta de un monstruo alicaído. Él conoce todas las mafias, yo sostengo que es parte”.

Este martes, la CC afirmó en un comunicado que "Aníbal Fernández nunca va a perdonar a la única persona que se le animó desde el primer día y la que lo denunció por sus vínculos mafiosos".

El espacio fundado por Carrió rechazó "los agravios expresados por el flamante ministro de Seguridad Aníbal Fernández contra" la ex diputada nacional y expresó: "Aníbal Fernández nunca va a perdonar a la única persona que se le animó desde el primer día. La que le pidió el juicio político hace más de una década y que lo denunció por sus vínculos con los crímenes narcos y mafiosos que desde el 2008 se instalaron en el país".

"Cristina Kirchner y Alberto Fernández tuvieron que recurrir a lo peor del kirchnerismo como lo hizo en el 2015 la ex Presidenta, después de ´promoverlo´ al Senado en 2011, para sacarlo de su gobierno por impresentable. Eran los años del crecimiento exponencial de la importación de efedrina, la sustancia que se utiliza para fabricar drogas sintéticas", recordó el espacio.

Y enfatizó: "La presencia de un dirigente de las características de Aníbal Fernández no solo degrada a la política, sino que también lo hace con la Nación. El crimen organizado debe estar organizando una fiesta".

"Estamos ante un Gobierno que perdió el rumbo y echa mano de un matón, un provocador al que tuvieron que sufrir, incluso, sus compañeros de gabinete", subrayó la CC que lidera Maximiliano Ferraro. "Luego del vacunatorio VIP, las fiestas de Olivos durante la cuarentena y la destrucción de la economía y las pymes; el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández entendió que el nuevo camino es con gente como Aníbal Fernández. Sorprende que no lo hubieran propuesto para la Cancillería", agregó.

