Reunión de Aníbal Fernández en Ministerio de Seguridad. Foto: NA.

El flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó hoy que "ni de casualidad" Argentina "está preparada" para incorporar las pistolas Taser al equipamiento policial.

"No, no, la Argentina no está preparada para eso, ni de casualidad", respondió el funcionario al ser consultado sobre la viabilidad de implementar las pistolas Taser, una polémica que volvió a ponerse sobre el tapete luego de que un policía de la Bonaerense baleara a "Chano" Charpentier durante una crisis nerviosa del cantante producto de una sobredosis de drogas.

En declaraciones radiales, Fernández aclaró que el lote de Taser que había comprado la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que se encuentra en la sede de la cartera, "no se puede usar".

"No se puede usar. La Argentina no está preparada para eso", insistió.

Al hacerse eco de las declaraciones del ministro diciendo que Argentina "no está preparada" para las pistolas Taser, el ex secretario de Seguridad y candidato a diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires, Gerardo Milman, replicó que "el que no está preparado para garantizar la seguridad de los argentinos es Aníbal Fernández".

"Las pistolas eléctricas comúnmente llamadas Taser son armas de uso en más de 100 países del mundo. Las fuerzas policiales portan estas armas Taser y armas de fuego y gracias al uso de armas que promovimos durante la gestión de Patricia Bulrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación", aseguró Milman, que responde a la jefatura política de Patricia Bullrich.

En otro orden, Fernández ratificó que su prioridad estará puesta en la lucha contra los delitos complejos. "Cuando hablo del delito complejo hablo de la investigación. Tenemos hombres y mujeres muy preparados para ello, y ya no tenemos las 53 comisarías (en la Ciudad), entonces hay que marcar un nuevo rumbo: la investigación, y fuertemente la investigación del complejo y del resto de los delitos", explicó.

Y precisó que cuando se habla de delitos complejos "también comprende al narcotráfico".

Noticias relacionadas