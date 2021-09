Robo, persecución y choque San Cristobal.

Un raid delictivo comenzó en San Telmo, cuando un hombre y una mujer dispararon contra un hotel, inmediatamente intervino la Policía, pero desde un auto atacaron a tiros a los efectivos y emprendieron la huida. La persecución finalizó en San Cristóbal con dos personas detenidas y una tercera herida.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas de este domingo cuando el encargado de un hotel ubicado sobre la avenida Juan de Garay al 400 denunció al 911 que desconocidos, que se movilizaban en un Volkswagen Bora negro, habían efectuado un disparo contra el frente del edificio.

El vehículo fue identificado y momentos después interceptado por oficiales en el cruce de la avenida Amancio Alcorta y Monteagudo, en Nueva Pompeya. Cuando los efectivos le ordenaron al conductor que detuviera la marcha, desde el interior del rodado sospechoso se efectuaron disparos de arma de fuego, por lo cual uno de los oficiales respondió con un disparo.

Se inició entonces una persecución que se extendió hasta Entre Ríos y Carlos Calvo, en San Cristóbal, informaron fuente policiales.

En esa esquina, el Bora chocó contra otro auto en el que viajaba una mujer que resultó con politraumatismos. En tanto, los ocupantes del Volkswagen, una mujer y un hombre, fueron detenidos. En el lugar se incautó un arma y el aumomovil de los delincuentes.

La investigación esta a cargo de la Fiscalía General de la Ciudad.

