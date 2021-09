Festejos de la Selección argentina en el Mundial de Futsal, AGENCIA EFE

Lionel Messi y Ángel Di María celebraron el triunfo histórico del equipo nacional de futsal ante Brasil por 2-1 que lo clasificó a la final del torneo que se disputa en Lituania donde irá por el bicampeonato.





"A la final!!!", escribió Messi en una historia de la red social Instagram acompañado de aplausos y la bandera argentina en forma de emojis.





Messi, recostado sobre un sillón frente a una televisión de última tecnología en su domicilio parisino, repitió la imagen que publicó poco después de la sufrida victoria por penales ante Rusia para el pase a semifinales.



Esta vez, el capitán del seleccionado argentino apareció solo, sin la compañía de su esposa, Antonella Rocuzzo, ni de sus tres hijos.

Por su parte, Fideo filmó los últimos instantes y de fondo se escuchó a su hija Mía cantando el tema que se hizo conocido durante el Mundial 2014 “Brasil decime qué se siente”.

Además, escribió: "Un pasito más chicos. Felicitaciones. Vamos Argentina", con una bandera nacional acompañando su mensaje de apoyo.

