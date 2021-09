Foto NA.

Norberto Alonso, el Beto, el zurdo que brilló con la camiseta de River, cada vez que habla destapa una polémica. Ahora se comparó con Lionel Messi y recibió una oleada de críticas en las redes.

El ex futbolista dio una entrevista a DirecTV Sports y al ser consultado por comparaciones entre él y Messi, Alonso respondió: "En nuestra época yo estaba a la altura de Lionel Messi. ¿Qué le faltó a Messi para ser campeón del mundo con la Selección? Es al revés...Yo soy campeón del mundo, él no. A algunos les toca y a otros no". Ah... y no lo dijo en broma.

💣💣 Beto Alonso: "A Messi le falta ser campeón del mundo. Yo pude pero Messi, no. Estuvo cerca pero no pudo" pic.twitter.com/WewRnU8Q4h — De Fútbol Se Habla Así (@sehablaasi) September 28, 2021

Alonso jugó el Mundial de 1978 que ganó Argentina. De todas maneras, apenas entró en dos partidos: contra Hungría y contra Francia. Pero una lesión en la rodilla lo marginó de los partidos restantes como contra Brasil, Perú y Holanda.

La Pulga acumula 154 partidos en la Selección y es el máximo goleador de la historia con 79 tantos, tras el triplete a Bolivia por las Eliminatorias mundialistas. Además brindó 47 asistencias con la celeste y blanca. Jugó cuatro mundiales y ganó la Copa América 2021, los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y el Mundial Juvenil de Holanda 2005. Alonso jugó 19 partidos y metió cuatro con la Selección. Todo dicho.

