Trabajadores de la planta Mondelez de Pacheco (en Tigre, provincia de Buenos Aires), encabezaron una movilización contra los despidos de 300 contratados y la misma generó un colapso de tránsito y largas colas a la altura del kilómetro 35 de la autopista Panamericana.

La protesta se registró en la mencionada zona desde las 7:00 de este lunes y los empleados reclaman por la reincorporación de los despedidos y el pase a planta. La Agrupación Bordó que participaba de la protesta, brindó detalles del reclamo gremial: "Son 300 contratados, de los cuales aproximadamente 200 estarían quedando hoy en calle". Además precisó: "Después de haber estado trabajando durante casi un año algunos, siete u ocho meses otros, la multinacional pretende dejarlos en la calle sin trabajo, incumpliendo la LCT".

El viernes les informaron que quedarían desvinculados de la empresa, lo que generó indignación y bronca entre los trabajadores tanto contratados como efectivos. Después de un paro y bloqueos de portones impulsados desde el Sindicato de la Alimentación, el viernes se dictó la conciliación obligatoria.

Pero la multinacional, no permitió que ingresen los contratados del turno noche el domingo y tampoco este lunes autorizó a que entren los del turno mañana, incumpliendo la conciliación obligatoria. Por esta razón, los trabajadores reclaman que se los deje ingresar exigiendo la efectivización de todos los contratados.

