El Tigre Verón

A menos de un mes del estreno de La 1-5/18, eltrece se prepara para el estreno de otra ficción nacional. Se trata de la segunda temporada de El Tigre Verón, la miniserie protagonizada por Julio Chávez que muestra la vida de un sindicalista, que debutará el domingo 17 a las 23 y competirá contra Bake Off (Telefe), durante sus primeros episodios, y luego, con la gala de eliminación de MasterChef Celebrity.

La primera entrega fue tan bien recibida por el público, a mediados de 2019, que rápidamente la producción decidió apostar a nuevos capítulos, pero el camino no fue fácil. Cuando en marzo de 2020 el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, faltaba que se grabaran los dos últimos episodios de la nueva temporada, pero el rodaje quedó suspendido por tiempo indeterminado.

Para colmo, en Polka -una de las producciones vinculadas al proyecto- se desató una fuerte crisis económica por la que la empresa que dirige Adrián Suar debió cerrar sus puertas, hubo demoras en los pagos de los trabajadores y problemas gremiales. Y una de las figuras que no dudó en manifestar su descontento fue Marco Antonio Caponi, quien le dio vida a "Fabito" en la ficción, el hijo del protagonista.

"La impunidad y el abuso se sigue haciendo presente, esta empresa no solo despidió empleados y se financió con nuestros sueldos, también usó al estado y no cumplió con la parte que les corresponde", expresó en un carta que publicó en sus redes sociales a mediados de 2020. "Lo mas grave e imperdonable, es que se encargo de sembrar temor y de generar inestabilidad mental en cada uno de nosotros y en un momento de la vida extremadamente fragil y perturbador para cualquier ser humano", agregó.

Y concluyó: "Mientras presentan protocolos y hacen pantomimas siguen estirando una situación espantosa. No se jacten de querer salvar la industria, porque lo único que hacen es destrozarla y destrozarnos. ¡Respeten el trabajo! y cumplan". Más allá de esta situación, en enero de 2021, cuando se retomaron las grabaciones, Caponi fue convocado para terminar de grabar sus escenas, pero no quiso retomar el proyecto, motivo por el que tuvieron que cambiar el guión para darle un final a su personaje y en lugar de hacer 8 capítulos, reeditaron los seis que tenían con algunas escenas nuevas.

"Va a estar pero no va a terminar la historia como iba a terminar porque no lo puede hacer o por lo que sea. Pero te voy a contestar algo que es lo que a mi me pasa. Yo estaba tan preocupado de que la mayoría no pudiese que veía muy difícil que podamos terminar y estaba muy preocupado porque después de nueve meses ya había renunciado", explicó Chávez días antes de retomar el rodaje. Y destacó: “Por suerte, se armó de una manera que aunque no estuviese Caponi se pueda terminar, cosa que yo dudaba. Fundamental era (Luis) Pipo Luque, por suerte se encontró la manera de poder terminarlo".

Luego de la polémica, la ficción volverá a la pantalla con un gran elenco conformado por Andrea Pietra, Alejandra Flechner, Diego Cremonesi y Sofía Gala Castiglione, entre otros. Habrá que ver qué rumbo tomó la historia tras la salida de Marco Antonio.

Noticias relacionadas