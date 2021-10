Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación. Foto: NA.

El ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro tildo de “desastrosa” la gestión de Nicolás Trotta al frente de la cartera educativa. Además, el ex funcionario señaló que el Gobierno no tiene un diagnóstico acertado de la profunda crisis del sistema educativo.

“La sociedad todavía no tomó real dimensión de la crisis educativa que atraviesa la Argentina tras un año y medio con las escuelas cerradas. Hay chicos de 4 grado que no saben leer de corrido”, detalló en una entrevista a Infobae.

“Un chico que empezó primer grado el año pasado no ha tenido todavía dinámica escolar, y todavía no ha aprendido a leer, sumar y restar. El golpe es tremendo” señaló.

El ex funcionario y actual candidato a diputado nacional cuestiono fuertemente a la gestión de Nicolás Trotta sentenciando que hay que declarar la “emergencia educativa” y hacer una fuerte inversión en infraestructura escolar.

Y agregó “posiblemente pase a la historia como el ministro que militó el cierre de las escuelas, que dejó a los chicos sin clases durante un año y medio.

En tanto, elogio al nuevo ministro Jaime Perczyk declarando que es una persona calificada y que conoce profundamente el sistema educativo.

