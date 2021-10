Rodríguez Larreta: “Hay que terminar con la grieta, que es una catástrofe”. Foto: Google.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se hizo presente en la 57° edición del coloquio IDEA en Costa Salguero, y manifestó la necesidad de darle fin “a la grieta” que divide al país, en post de la construcción de consensos.

“Tenemos que terminar con la grieta, que es una catástrofe, que divide y que no da chance para sentarnos a dialogar. Si no rompemos la grieta y construimos un consenso más amplio no vamos a salir adelante”, afirmó durante su discurso de cara a empresarios y dirigentes sindicales y sociales. Larreta propuso apuntar a un modelo de crecimiento basado en la educación y en el desarrollo productivo desde una perspectiva federal. “El driver de la competitividad es la educación, para sortear desigualdades, mejorar la productividad de cada país, y dar oportunidades”, enfatizó.

Tras las medidas anunciadas por el Gobierno de la Ciudad, su jefe de Estado aseguró que hace falta "sanar las heridas de gravedad" en términos educativos que dejó la pandemia. En ese camino, anunció que el plan desarrollado junto a la ministra de educación porteña, Soledad Acuña, busca ganar días de enseñanza, cubrir las horas libres y profundizar las capacitaciones docente. Además, afirmó que el Ciclo Lectivo culminará con 192 días de clase, sumando once más a los establecidos por la ley.

A través de una serie de capacitaciones en programación, destinados a los últimos años del nivel secundario y a los alumnos egresados, el gobierno de la Ciudad busca impulsar la industria de la tecnología, y cubrir los "más de 7 mil puestos de trabajo vacantes porque la dinámica del avance de la industria va más allá de lo que pueda adaptarse el sistema educativo".

Por su parte, el jefe de Gobierno manifestó que el gran desafío del país es construir una “visión común” que permita poner en pie un plan que garantice un crecimiento del 4% durante veinticinco años. En ese camino, destacó la construcción consensos que se prolonguen en el tiempo, y que permitan conformar gobiernos de coalición y alternancias como elementos centrales. “Cada presidente en la Argentina más que un presidente es un fundador, donde todo lo que se hizo antes es una catástrofe y hay que iniciarlo de nuevo. No chance de salir adelante con esa actitud”, afirmó.

Otro de los pilares señalados por el dirigente del PRO es conquistar la estabilidad macro, apostando a frenar la inflación y la “volatilidad” de la economía, y transformaciones de fondo. “Necesitamos un marco monetario y cambiario que asegure estabilidad, que haya confianza en ese arreglo y eso solo nos los va a dar la estabilidad política. Pero solo lo vamos a conseguir un marco monetario creíble si atrás de ello hay un apoyo político sostenido en el tiempo”, manifestó.

En la misma línea, Larreta afirmó que hace falta trabajar en la inclusión de las personas que se encuentran por fuera del sistema formal de empleo, a través de la regularización del trabajo informal. En este sentido afirmó: “No hay posibilidad de un plan de sustentabilidad política con el 20% de la gente fuera del sistema. Eso requiere ser muy audaz para transformar planes sociales en incentivos al trabajo”.

El jefe de Gobierno porteño demandó un Estado que "incentive las economías regionales" a través de una inversión federal, y destacó la centralidad de liberar al sector privado de la "maraña burocrática del peso del Estado". También propuso la reconstrucción del crédito, y la promoción de un shock de importaciones.

Por último, y a modo de cierre, el dirigente del PRO afirmó: "De esta situación difícil no vamos a salir con chicanas o con grietas. Debemos aprender del pasado y no repetir errores, sumar miradas y construir un destino común, más allá de a quién le toque estar en el poder", y concluyó: "Trabajo para eso porque estoy convencido de construir una Argentina que empuje, y si le damos el pilar de a la educación, no tengo dudas de que podemos salir adelante".

