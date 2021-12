Ataque a tiros a supermercado chino en Morón. Foto: captura de video.

El dueño de un supermercado chino, ubicado en el centro de Morón, provincia de Buenos Aires, fue atacado a tiros el martes por la noche, minutos antes de cerrar su local.

Se sospecha que se trató de un nuevo ataque de la mafia. En principio se descartó un intento de robo, ya que no se llevaron nada del comercio. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad.

En las imágenes se puede observar cuando dos hombres a bordo de una moto llegan al local ubicado en Rivadavia y Boatti. El acompañante se bajó, y comenzó a disparar sin mediar una palabra.

Fuente policiales señalaron que el hombre baleado recibió dos proyecticles: uno en el glúteo y otro en una pierna. Se encuentra fuera de peligro. “Todo indica que se trató de una ataque vinculado a una organización mafiosa, y en respuesta a que el comerciante se negó a pagar el dinero de la extorsión”, aseguraron.

La causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa agravado por el uso del arma de fuego, y está a cargo del fiscal Hugo Ravizzini.

