Más allá de su extensa trayectoria como actor y productor de cine, Leonardo DiCaprio hace tiempo que adoptó un fuerte compromiso con el cuidado del medioambiente y está atento a todo lo que sucede en el mundo. Por eso, decidió apoyar públicamente la creación de un Parque Nacional en Córdoba para preservar la flora y fauna local.

"En agosto de este año, la Asamblea Provincial de Córdoba (Argentina) aprobó una ley que autoriza al gobierno federal argentino a transformar 1,5 millones de acres de tierra salvaje en un parque y reserva nacional", empezó en un posteo de Instagram. "La creación del Parque Nacional Ansenuza protegería a perpetuidad el lago Mar Chiquita y los humedales del río Dulce (una zona clave para la biodiversidad y las tierras silvestres de importancia mundial), preservando y manteniendo miles de vidas silvestres y una extraordinaria abundancia de aves acuáticas para las generaciones venideras", agregó e insistió en que sería un sueño hecho realidad poder llevar adelante este proyecto.

No es la primera vez que la estrella de Hollywood hace referencia a la Argentina. Sin ir más lejos, en febrero pasado felicitó a la provincia de Corrientes por los avances en la protección del Yaguareté en los Esteros del Iberá. "Después de una ausencia de 70 años, los jaguares una vez más deambulan libres en los humedales del Iberá en Argentina. Felicitaciones al gobierno de Argentina, los Parques Nacionales de Argentina, la Provincia de Corrientes, la Fundación Rewilding Argentina y Tompkins Conservation por su compromiso de reconstruir esta emblemática especie, ¡y las comunidades locales de Iberá y toda la gente de Corrientes que han apoyado este esfuerzo sin precedentes y que dan la bienvenida al regreso de Jaguar! He estado apoyando a Tompkins Conservation, incluso en sus emocionantes esfuerzos de reconstrucción de Jaguar, durante muchos años", escribió el protagonista de No miren arriba, que está en pareja con la modelo argentina Camila Morrone.

Además, compartió un video en el que se pueden apreciar a varios ejemplares de la especie en su hábitat natural y agregó: "Con la liberación de la hembra de jaguar Mariua y sus dos cachorros nacidos en el Centro de Reintroducción de Jaguar, Karai y Pora, Argentina ha dado un paso importante para restaurar este depredador principal en el Parque Gran Iberá, un área silvestre protegida de 1.7 millones de acres, y para asegurar el futuro del jaguar en Argentina, donde la especie está en peligro crítico con menos de 200 restantes". Y concluyó: "Argentina está adoptando esta importante estrategia de reconstrucción como herramienta para combatir la crisis de extinción y avanzar hacia un planeta más saludable, salvaje y equitativo”.

