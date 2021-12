Norberto Oyarbide.

Norberto Mario Oyarbide fue juez federal durante 21 años. El pasado 22 de junio había celebrado su cumpleaños número 70 y cuentan que luego del festejo se contagió de coronavirus y fue internado por padecer neumonía. Murió el 1 de septiembre y luego se abrió el expediente por la sucesión.

El ex magistrado era soltero y no tuvo hijos. Su padre Gregorio Oyarbide murió en 1982 y su madre Isadora del Carmen Portillo falleció en 2007. Oyarbide no tiene herederos forzosos y es por ello que ahora, se presentaron catorce primos ante la Justicia para reclamar su parte de la herencia.

Si bien no está claro el patrimonio del ex juez, el único bien declarado era el departamento de la calle Rodríguez Peña 1978, sexto piso B en el que vivió hasta su muerte. Allí había cuadros y muebles que también integran el acervo hereditario.

La primera prima en presentarse fue Laura Isabel Roberti quien además de explicar cuál era su grado de parentesco expuso en el expediente una situación respecto del departamento del ex magistrado.

Cuando el juez murió el cuerpo fue reconocido por Germán Ezequiel Muchico, quien acompañaba a Oyarbide por entonces. Roberti denunció que luego de de realizar el trámite de reconocimiento del cadáver se quedó con las llaves del departamento donde vivía el juez.

En el expediente hay un intercambio de cartas documento entre Roberti y Muchico. El hombre que admite haber recibido las llaves de mano de Oyarbide delante de testigos, asegura que, cuando un juez se lo ordene, dejará el departamento.

Por su parte, Roberti puso en duda esa afirmación ya que señala que cuando fue internado Oyarbide se mantuvo lúcido solo cuatro días y luego estuvo en coma y conectado a un respirador.

Otra de las primas del ex juez, solicitó a su vez que se anule el pedido que hizo Roberti para ser depositaria de las llaves del departamento en disputa. Y solicitó que sea el juzgado el que las tenga en su poder. Oyarbide no firmó un testamento registrado.

