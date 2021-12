Edith.

Edith Hermida, conductora de Canal 26, criticó duramente a Susana Giménez, y dio su opinión sobre las declaraciones de la diva desde que se mudó a Uruguay por la pandemia de Covi-19. Además, habló de “los intocables” de la televisión.

En diálogo Por si las Moscas de La Once Diez/Radio de la Ciudad, celebró que ya no haya “intocables” en la televisión y recordó ahí mencionó a Susana.

“A mí me parece que está bien que dejen de haber intocables en la televisión. Lo vi con Susana, que yo la quería mucho como público y ahora la veo en la postura que se va poniendo y no me gusta nada”, comentó.

"Ella hacía medio de la tonta y era divertido, pero ahora hacerse la estúpida no está bueno, no es saludable. Hay cosas que dejaron de ser graciosas y Susana se quedó en ese tiempo, y dice cosas horribles o que se vaya a Uruguay me demuestra que tiene una actitud miserable yéndose del país”, aregó.

“Mirtha ideológicamente similar y todo me parece mucho más respetuosa de nuestro país y de lo que dice”, cerró.

Noticias relacionadas