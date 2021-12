Captura video.

Un hombre de 31 años que participaba de una fiesta en un pasaje de la localidad bonaerense de Villa Fiorito fue asesinado de un tiro en la cabeza efectuado desde un auto que pasó por el lugar y abrió fuego contra los presentes, informaron hoy fuentes policiales.





El hecho ocurrió el domingo a las 7.20 en el cruce del pasaje Laguna y la calle Hornos, de la mencionada localidad del partido de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano, donde un grupo de vecinos bailaba en la calle, entre ellos la víctima, identificada como Daniel Osvaldo Blanco (31).

Your browser does not support the video element.



De acuerdo al relato de testigos y a un video de una cámara de seguridad que registró todo, por la cuadra pasaron dos autos a baja velocidad, y al llegar a la esquina, desde uno de ellos, un Chevrolet Corsa color verde, efectuaron disparos que ocasionaron la corrida de los presentes.





Blanco cayó con una herida de arma de fuego en la cabeza y, tras varios llamados al 911, al lugar arribó un móvil de la comisaría 5ta. de Villa Fiorito.





Ante la urgencia del caso, el personal policial decidió trasladar a Blanco en el patrullero con la asistencia de un empleado de la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito que había llegado al lugar, hasta el Hospital Evita de Lanús, donde la víctima finalmente falleció.





El caso es investigado por el fiscal César Lucero, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lomas de Zamora, quien ya ordenó el análisis de los videos de cámaras de seguridad para intentar identificar el auto del tirador y a sus ocupantes.

Noticias relacionadas