Emilio Pérsico. Foto: Archivo.

El dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, hizo referencia al escenario político y económico del país y aseguró que "Cristina Kirchner no logró lo que lograron Perón y Evita".

En el marco de una entrevista con Perfil, el dirigente habló de la economía popular y explicó: "Creo que esta economía vino para quedarse. En este capitalismo, cada vez más injusto, hay un sector que se va despegando cada vez más de la sociedad, empresarios que tienen más recursos que algunos Estados, y por otro lado es un capitalismo que no genera trabajo. La mayoría de los trabajadores no están integrados a esta economía".

"Este fenómeno cambió mucho a la sociedad, porque el sector de los trabajadores integrados son asalariados de clase media: nació de una nueva clase media en Argentina y en el mundo asalariada. Antes, la clase media era aquella que daba servicios a los trabajadores, el médico, el arquitecto, hoy hay una nueva clase media asalariada. El patrón dueño de la fabrica desaparece y aparecen los CEOs y es complicado encontrar el dueño de la empresa porque son fondos de inversión", agregó.

Asimismo, añadió que "cambió el mundo del trabajo y este capitalismo no genera trabajo. Paralelamente se va generando una sociedad que va buscando su labor, que va buscando la forma de sobrevivir y que hay que prestarle atención: es el mundo en el que nos sumergimos las organizaciones sociales, donde está sumergida parte de la Iglesia pero que el Estado no lo ve, no lo entiende y yo creo que son las mayorías populares".

"Hoy estamos en el 25% de la población activa pero yo creo que vamos a llegar a muchísimo más, hay unos diez millones de compañeros inventándose el trabajo en la Argentina. Siempre hablo del trabajo registrado privado, también está el del Estado y el monotributista. El trabajo privado en la Argentina son 6 millones de compañeros, en el mejor momento de CFK fueron 6 millones 500, y cuando se murió Perón eran 7 millones", sintetizó.

Más adelante y consultado sobre su visión de la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, dijo que ve "una desilusión en la política muy grande, de no haber generado trabajo con derecho, se puede hacer, se puede poner en blanco a todos estos compañeros. Es un fracaso de la democracia, en la Argentina hay un modelo que no termina de desarrollarse, este empate histórico, en este capitalismo las cosas van diez grados para acá y diez grados para allá, no son totalmente antagónicos los modelos".

"Hay una frustración en la gente y eso hizo que hoy el espacio nuestro, y el de la oposición también, estén en una situación de crisis política. Espero, que de todo esto, salgan cosas nuevas", expresó.

En el marco económico, habló del ministro Guzmán y detalló: "Guzmán es el que nos invitó, antes de que fuera ministro, a ver la economía popular en los Estados Unidos. Yo lo veo bien, no lo veo mal, Argentina está creciendo, tiene un problema de desigualdad muy grande, tiene problemas estructurales muy grandes. Todo eso está en la economía de mercado que es un pedacito de la economía. Mi preocupación más grande está en el resto de la economía, hay que desarrollar políticas urgentes y fuertes. No es el subsidio, Argentina y el progresismo entienden que si hay pobreza, lo único que se le ocurre es el subsidio. En esa parte no estoy de acuerdo".

Finalmente le consultaron si Cristina Kirchner es de alguna manera jefa espiritual, como lo fue Evita del peronismo a mediados de siglo pasado hoy del Frente de Todos, a lo que respondió: "Perón cuando subió al gobierno también tenía el 25% de los trabajadores en blanco y en un año lo llevó al 80% con derecho. Yo estoy pretendiendo eso y Cristina no logró lo que lograron Perón y Evita. La mujer de Perón logró que el 48% de la Cámara de Diputados sean mujeres, sin ley de cupo y tener un bloque de humildes en la Cámara de Diputados. La democracia también tiene que adaptarse y cambiar, tiene que ser más expresiva que representativa y Perón construyó una democracia expresiva, el 50% de la Cámara baja eran trabajadores".

"El reformismo cree que tiene la solución de todos los problemas. Yo creo que los compañeros han resuelto su trabajo y hay que mirar y aprender de lo que han hecho. Nosotros como Estado tenemos que dignificar ese trabajo y darle más productividad para que tenga más salario", finalizó.

