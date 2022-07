Aníbal Fernández y Juan Grabois. Foto: Archivo.

Aníbal Fernández cruzó a Juan Grabois por la creciente presión que el dirigente social está realizando sobre la ministra Silvina Batakis para impulsar la implementación del Salario Básico Universal.

“No se hacen las cosas que él quiere, se hacen las cosas que se pueden de forma ordenada y con cuidado”, disparó.

“En lo que dice Grabois puedo coincidir con la visión pero no con el hecho de imponer a la ministra de Economía cuáles son las acciones a realizar porque sino pasa tal o cual cosa. Hay que dejarla a ella tomar las decisiones que tenga que tomar”, sostuvo en diálogo con Radio Con Vos.

No obstante, Fernández aclaró que ambos mantienen una buena relación y que coincide con él en cuanto a que “no se puede dejar a los vulnerables sin cobertura o sin cuidado”. “Batakis plantea una política responsable pero también lo que está buscando es que estas concluyan en soluciones concretas para los que menos tienen”, añadió.

“Yo no veo nada que esté fuera de lugar, a medida que se vayan ejecutando las políticas, si es que impactan en los que menos tienen, habrá que ir corrigiendo”, afirmó en relación al plan económico que la nueva titular de la cartera de Economía presentó.

Más adelante, hizo referencia a la renuncia del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y remarcó que “la manera en la que renunció él es algo que no se hace, tuvo que ver con no conocer nada de política y cometer errores que no deberían cometerse”.

“No creo que sea un tipo mala leche, no creo que lo haya hecho de mala fe, pero lo que hizo está mal, no se tendría que haber hecho eso. Hay cosas que deberían hacerse de otra manera”, expresó.

Sobre la interna del Frente de Todos, señaló que “Alberto las decisiones las toma y eso es lo importante”. Aunque reconoció que “en una coalición es posible tener visiones distintas y sectores distintos, pero hay que hacerse cargo de esas situaciones y seguir adelante con toda una propuesta que se da en relación de quien conduce”. “A Alberto lo puso el pueblo, no lo puso Cristina”, aseguró.

Noticias relacionadas